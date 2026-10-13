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Говорит Европа ⚡

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Яков Кедми: Дизельная сделка с Россией оказалась страшнее для Киева, чем ракеты

Яков Кедми: Дизельная сделка с Россией оказалась страшнее для Киева, чем ракеты

Отключение разведданных США — это конец украинской армии или только начало агонии? План Б для Украины — сброс нечистот в Днепр является реальной стратегией или признаком отчаяния? Европа против Трампа и Путина — насколько разумно воевать с двумя державами, не имея ни ресурсов, ни армии? Разворот США от Украины — как долго Киев сможет компенсировать Читать далее: https://govorit.

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