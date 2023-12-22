Акции «Норникеля» торгуются еще с дивидендами - основные события 25 декабря

В понедельник, 25 декабря, совет директоров «Газпрома» рассмотрит вопросы о газоснабжении Хабаровского края с 2025 года, о сделке с АО МОСОБЛБАНК по привлечению ПАО «Газпром» двустороннего кредита и о создании Филиала 328 ПАО «Газпром» в Санкт-Петербурге.