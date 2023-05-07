«Воспитательное значение для ублюдков». Медведев предостерег организаторов терактов в РФ

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на страницах своего Telegram-канала намекнул, что ответственные за теракт, в результате которого пострадал писатель Захар Прилепин, могут не дожить до конца заключения в тюрьме.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на страницах своего Telegram-канала намекнул, что ответственные за теракт, в результате которого пострадал писатель Захар Прилепин, могут не дожить до конца заключения в тюрьме.
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