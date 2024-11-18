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Хельсинки растит «большой кулак» для России?

Хельсинки растит «большой кулак» для России?

Учения НАТО в Финляндии идут беспрерывной чередой. Военные маневры НАТО в регионе Балтийского моря, прежде всего, в Финляндии, вблизи российских границ и в непосредственной близости от Санкт-Петербурга, в последнее время проводятся с такой частотой, что уже буквально наслаиваются друга на друга.

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