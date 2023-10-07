"Теперь ему претит уклад жизни русских, у которых из своего ничего нет", - российский актер из Франции в стихах с "любовью"

Politiki.net Очередная русофобская вирша родившаяся в наблюдениях за русскими из далека - родилась у талантливого французского актера, российского происхождения Андрея Назарова (признан Минюстом РФ иноагентом).
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