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Politiki.net Очередная русофобская вирша родившаяся в наблюдениях за русскими из далека - родилась у талантливого французского актера, российского происхождения Андрея Назарова (признан Минюстом РФ иноагентом).

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