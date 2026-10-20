Президент России Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич во время встречи в Белграде, 17 января 2019 года © Darko Vojinovic/APБывший президент Сербии Александр Вучич в интервью журналистке Ксении Собчак поделился, как «недовольный» российский лидер Владимир Путин предостерегал его от вступления в Североатлантический альянс (НАТО).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Захарова ответила...
- РИА Новости: само...
- Адвокат Гуров: Ле...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым