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Наумов о Батракове и «Галатасарае»: «Не надо цепляться за первое попавшееся предложение. Нужно продолжать прогрессировать в «Локомотиве», потом обязательно придет достойное»

Бывший президент « Локомотива » Николай Наумов прокомментировал информацию о возможном переходе Алексея Батракова в « Галатасарай ».

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