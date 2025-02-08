«Архитектурный БРИКС», последний из людей Шойгу и Трамп «Газовый»

В Казани прошел IV архитектурно-строительный форум «Казаныш», Минниханов вошел в состав президиума Госсовета РФ, Президент России снял Юрия Борисова с должности главы Роскосмоса, в АО «ТАИФ» новый гендиректор, Трамп нацелился на «окончательное решение» палестинского вопроса: пять важнейших событий недели глазами обозревателя Альберта Бикбова.