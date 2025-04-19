⛪ Пасха 2025 в Евпатории и Саках: где пройдут праздничные службы В храмах Евпатории и Сак 19 и 20 апреля проведут праздничные богослужения в честь Святой Пасхи.
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⛪ Пасха 2025 в Евпатории и Саках: где пройдут праздничные службы В храмах Евпатории и Сак 19 и 20 апреля проведут праздничные богослужения в честь Святой Пасхи.