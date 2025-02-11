За дискредитацию ВС РФ житель Севастополя заплатит штраф

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Севастополю совместно с УФСБ России по ЮВО выявили публикацию, содержание которой дискредитировало Вооружённые Силы РФ и подрывало авторитет органов госвласти.
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