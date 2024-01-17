Рахимова не смогла пробиться в третий круг Australian Open

Камила Рахимова во втором круге Australian Open уступила Диане Парре. В Мельбурне завершился матч второго круга Открытого чемпионата Австралии по теннису Australian Open в женском одиночном разряде, в котором Камила Рахимова встречалась с Дианой Парре.
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