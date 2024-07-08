Компания Boeing взяла вину на себя за крушение двух самолётов

Чиновник из министерства юстиции Соединённых Штатов Америки сообщил, что американская корпорация Boeing согласилась признать вину в преступном мошенничестве по делу о крушении двух самолетов 737 Max в 2018−2019 годах.
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