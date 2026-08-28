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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лысенко о мужских прыжках в высоту: «Наша дисциплина в отсутствие российских спортсменов не прогрессирует»

Россиянин Данил Лысенко высказался о ситуации в прыжках в высоту на мировой арене. «За мужскими прыжками в высоту на чемпионате Европы пристально не следил, только потом посмотрел некоторые видеоролики.

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