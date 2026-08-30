ВСУ за сутки потеряли 52 пункта управления БПЛА от действий группировки "Юг"

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Потери ВСУ в результате действий "Южной" за сутки составили в том числе 10 складов материальных средств, 33 наземных робототехнических комплекса и 52 пункта управления БПЛА.
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