Ученые обнаружили нового глубоководного хищника в Атакамской впадине

Ученые Океанографического института Вудс-Хоула вместе с коллегами из Чили обнаружили новый вид хищных бокоплавов (амфипод) Dulcibella camanchaca, обитающих на глубине до 7,9 км в Атакамской впадине Тихого океана.
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