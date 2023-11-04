- Софья Ивановна, у вас чайник опять убежал! – Лидочка раздраженно стукнула костяшками пальцев в приоткрытую дверь.
Софочка
Комментарии
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Людмила Петрухина
Господи, трогательно до слез. Спасибо, автор.👍💯👏👏👏
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2 д.
Элеонора Коган
Как грустно и тяжело, когда уходят такие хорошие люди, как Софочка. Они всю себя отдают другим, даже потеряв всё самое дорогое.Она потеряла мужа и молодого талантливого сына, осталась одна, но жила для людей и спасала их и спасла двух никчемных людей от пожара, пожертвовав своей жизнью. Она стала матерью для соседских детей и они оценили её и назвали дочку и племянницу её именем - Софочкой.СВЕТЛАЯ ЕЙ ПАМЯТЬ!!!
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2 д.
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