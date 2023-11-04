Элеонора Коган

Как грустно и тяжело, когда уходят такие хорошие люди, как Софочка. Они всю себя отдают другим, даже потеряв всё самое дорогое.Она потеряла мужа и молодого талантливого сына, осталась одна, но жила для людей и спасала их и спасла двух никчемных людей от пожара, пожертвовав своей жизнью. Она стала матерью для соседских детей и они оценили её и назвали дочку и племянницу её именем - Софочкой.СВЕТЛАЯ ЕЙ ПАМЯТЬ!!!