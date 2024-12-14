На севере Астраханской области со 101-летием поздравили ветерана войны

В честь жительницы Ахтубинского района оркестр исполнил любимые композиции под ее окнами. С важной датой Клавдию Степановну Чернову поздравили представители администрации Ахтубинского района, военного гарнизона и совета ветеранов.
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