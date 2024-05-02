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Выставка трофейной техники на Поклонной горе: показательный позор западного оружия

Выставка трофейной техники на Поклонной горе: показательный позор западного оружия

Выставка трофейной техники на Поклонной горе: показательный позор западного оружия Ольга ВайленкоНа мероприятии, которое вызвало огромный интерес со стороны общественности, на Поклонной горе в Москве открылась выставка трофейной техники.

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