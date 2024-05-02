Выставка трофейной техники на Поклонной горе: показательный позор западного оружия Ольга ВайленкоНа мероприятии, которое вызвало огромный интерес со стороны общественности, на Поклонной горе в Москве открылась выставка трофейной техники.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии