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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Губерниев о Захаряне в «Сосьедаде»: «Человек вышел из зоны комфорта, он заслуживает уважения. Не получилось, давайте сразу лапки кверху и капитулировать. Не считаю, что так делать нужно»

Комментатор и ведущий « Матч ТВ » Дмитрий Губерниев высказался о ситуации Арсена Захаряна в « Реал Сосьедад ».

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