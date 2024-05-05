В Японии протестируют препарат для выращивания новых зубов

Компания собирается начать испытание на людях в июле 2024 года.Японская компания Toregem Biopharma разработала альтернативу зубным имплантам — препарат на основе антител, подавляющих ген, препятствующий росту новых зубов.
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