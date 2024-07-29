Сотрудник посольства Чехии занимался контрабандой веществ в РФ

МИД России вызвал временного поверенного в делах Чехии и выразил ему протест. Причиной тому стало то, что член административно-технического персонала посольства торговал «сильнодействующими веществами» в РФ.
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