Кандидат в президенты Польши Ментцен: Украины не будет в НАТО

По словам политика, Варшаве нет дела то дого, где будет проходить граница России и Украины.Славомир Ментцен, претендующий на пост президента Польши от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация", не хочет допустить вступления Украины в НАТО.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии