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Кандидат в президенты Польши Ментцен: Украины не будет в НАТО

Кандидат в президенты Польши Ментцен: Украины не будет в НАТО

По словам политика, Варшаве нет дела то дого, где будет проходить граница России и Украины.Славомир Ментцен, претендующий на пост президента Польши от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация", не хочет допустить вступления Украины в НАТО.

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