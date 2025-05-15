Евгений Цыганов показал сына-актера от Ирины Леоновой

Молодой человек пошел по родительским стопам Актер Евгений Цыганов — отец восьмерых детей. Бывшая партнерша звезды «Оттепели» Ирина Леонова подарила ему семерых наследников, а нынешняя супруга Юлия Снигирь — сына Федора.
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