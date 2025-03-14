Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Elena
    Выдворять всех мигрантов из Средней Азии назад, в свои кишлаки. Пусть там беспредельничают. Здесь они нам не нужны - ...Запускали вагонам...
  • Галина Чужая
    Ай, да Путин!!   И  не пас, а гол, да не простой, а "сухой лист". КГБ рулит!!!👍👍👍Нюансы от Путина ...
  • Александр Зиборов
    Образно говоря, предложение перемирия похоже на предложенеие посадить сады на Марсе. Ждали, что Путин откажется от за...Нюансы от Путина ...

ЕСПЧ признал Украину виновной в пособничестве массовому убийству нацистами людей в Доме профсоюзов в Одессе

ЕСПЧ признал Украину виновной в пособничестве массовому убийству нацистами людей в Доме профсоюзов в Одессе

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал Украину виновной в пособничестве массовому убийству нацистами людей в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года.

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