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Царьград

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"Этот вопрос меня увлекает»: Такер Карлсон поделился своим видением русской души

"Этот вопрос меня увлекает»: Такер Карлсон поделился своим видением русской души

«Русская душа» верит в искупительную силу страдания, заявил Такер Карлсон.Американский консервативный журналист Такер Карлсон дал интервью автору ИС «Вести» Ольге Скабеевой, в котором объяснил, как понимает «русскую душу».

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