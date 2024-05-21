Московское «Динамо» и сербский «Партизан» сразятся в матче Братского Кубка

3 июля на стадионе «ВТБ Арена» состоится матч между московским «Динамо» и сербским «Партизаном». В этом году Братский Кубок превратился из серии товарищеских матчей в полноценный международный турнир, который включает четыре захватывающих игры между российскими и сербскими клубами.
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