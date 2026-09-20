Жительница Белгородской области пострадала в результате атаки ВСУ

В Белгородской области мирная жительница получила акубаротравму в результате атаки ВСУ на поселок Волоконовка.
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