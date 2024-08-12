ЛЮСИНЭ АВЕТЯН Ой, а что случилось? Товарищ майор намекнул, что в ближайшем будущем будет щупать писаку в тех местах, которые в приличном обществе вслух не упоминаются? Алёхин постом разродился, написал "я не разгонял панику, разве ж это паника, хотел бы разогнать, разогнал бы, я просто народ и страну в напряжении держал.
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