ЛЮСИНЭ АВЕТЯН Ой, а что случилось? Товарищ майор намекнул, что в ближайшем будущем будет щупать писаку в тех местах, которые в приличном обществе вслух не упоминаются? Алёхин постом разродился, написал "я не разгонял панику, разве ж это паника, хотел бы разогнать, разогнал бы, я просто народ и страну в напряжении держал.