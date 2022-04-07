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Жан-Клод Ван Дамм стал дипломатом африканской страны

Жан-Клод Ван Дамм стал дипломатом африканской страны

Актер бельгийского происхождения объяснил, что его задача как посла будет состоять в поддержке экологии и дикой природыАмериканский актер бельгийского происхождения Жан-Клод Ван Дамм получил дипломатический паспорт Демократической республики Конго.

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