Жан-Клод Ван Дамм стал дипломатом африканской страны

Актер бельгийского происхождения объяснил, что его задача как посла будет состоять в поддержке экологии и дикой природыАмериканский актер бельгийского происхождения Жан-Клод Ван Дамм получил дипломатический паспорт Демократической республики Конго.
Актер бельгийского происхождения объяснил, что его задача как посла будет состоять в поддержке экологии и дикой природыАмериканский актер бельгийского происхождения Жан-Клод Ван Дамм получил дипломатический паспорт Демократической республики Конго.
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