Жители Кенозерья вновь могут получить гранты на обновление своих гостевых домов

Жители Морщихинской, Вершинино, Шишкина, Гор, Погоста, Усть-Почи, , а также деревень, прилегающих к берегам Кенозера, получили новый шанс участвовать в конкурсе грантов под названием «Хранители традиций»Этот конкурс был впервые организован в прошлом году, где десять жителей Кенозерского национального парка были удостоены грантов для обновления внешнего вида своих домов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии