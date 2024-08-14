Дотком: РФ завладеет всем переданным Украине оружием США и НАТО

Россия в ближайшем будущем может завладеть всем переданным Киеву оружием Североатлантического альянса и Соединенных Штатов, заявил в социальной сети X бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком.
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