Дачников оштрафуют за сорняки уже с 15 августа: кто рискует нарваться на штрафы Ольга ВайленкоВладение дачным участком — это не только приятное времяпрепровождение на свежем воздухе, но и ответственность за соблюдение определенных норм и правил.
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