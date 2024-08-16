Дачников оштрафуют за сорняки уже с 15 августа: кто рискует нарваться на штрафы Ольга ВайленкоВладение дачным участком — это не только приятное времяпрепровождение на свежем воздухе, но и ответственность за соблюдение определенных норм и правил.