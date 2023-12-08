Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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СК на транспорте назвало помпаж двигателя причиной посадки рейса в Толмачево

СК на транспорте назвало помпаж двигателя причиной посадки рейса в Толмачево

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России назвало помпаж двигателя причиной, по которой рейс авиакомпании S7 Новосибирск-Москва экстренно приземлился в аэропорте Толмачево сразу после взлета.

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