СК на транспорте назвало помпаж двигателя причиной посадки рейса в Толмачево

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России назвало помпаж двигателя причиной, по которой рейс авиакомпании S7 Новосибирск-Москва экстренно приземлился в аэропорте Толмачево сразу после взлета.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии