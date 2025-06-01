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Царьград

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Тонкий психолог и самый влиятельный человек в стране. Politico назвал истинного руководителя Украины

Тонкий психолог и самый влиятельный человек в стране. Politico назвал истинного руководителя Украины

Американский журнал Politico назвал истинного руководителя Украины. Этот человек является тонким психологом и самой влиятельной персоной в стране.

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Комментарии
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Людмила
а макроша не ревнует торчка к ермаку ?!!😜
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8 час.
Игорь Васиков
Очередная цель первой очереди...
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8 час.
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