В центре Тюмени обустроят стойбище коренных народов Севера

В Тюмени пройдет этнофестиваль «Мост дружбы», в рамках которого в центре города воссоздадут национальные жилища более 20 народов, проживающих на территории Тюменской области, включая коренные народности Севера.
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