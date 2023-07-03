Свежие комментарии

  • Alex Bambroff
    Почему они вообще туристам должны улыбаться искренне? За деньги большинство людей на планете улыбается. 😜Улыбаются только ...
  • Владимир
    Yle сообщила, а точнее сморозила очередную глупость.«Газпром» принялс...
  • Владимир 123
    Сам не гам и другому не дам«Газпром» принялс...

Картаполов исключил необходимость в мобилизации из-за ухода ЧВК

Картаполов: необходимости в мобилизации из-за ухода «Вагнера» из зоны боевых действий нет Андрей Картаполов заявил, что на момент попытки мятежа члены ЧВК «Вагнер» находились в лагерях, отражение наступления ВСУ «шло практически без их участия».

Вернуться к статье

Картина дня

наверх