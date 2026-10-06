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Фетисов о решении Овечкина завершить карьеру в НХЛ после 22-го сезона: «Сделал все правильно, какие тут вопросы. Чтобы не было никаких интриг и разных разговоров»

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Государственной думы  Вячеслав Фетисов высказался о решении Александра Овечкина завершить карьеру в НХЛ после текущего сезона.

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