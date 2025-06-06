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Алиев подал сигнал Токаеву: Азербайджанские офицеры отменили русский язык в Казахстане – "Идём в НАТО"

Алиев подал сигнал Токаеву: Азербайджанские офицеры отменили русский язык в Казахстане – "Идём в НАТО"

Царьград Коллаж Царьграда В Казахстане разгорелся громкий скандал: азербайджанские офицеры, прибывшие на обучение в Национальный университет обороны Казахстана, наотрез отказались от обучения на русском языке.

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Комментарии
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Надежда Минаева
А где ФСБ?  Чего ждем еще от Алиева? Почему еще ФудСити работает?
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7 час.
Анастасия Гончарова
уроды.. 🐀💩🐔😡😡😡
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7 час.
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