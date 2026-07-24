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Ловчев недоволен работой Инфантино на ЧМ-2026: «Он опозорил футбол, козел»

Ловчев недоволен работой Инфантино на ЧМ-2026: «Он опозорил футбол, козел»

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев высказался о работе президента ФИФА Джанни Инфантино на чемпионате мира-2026.

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