В Калуге выгорела дача из-за проблем с электрикой

7 ноября в Калуге возле микрорайона Байконур произошел пожар, к счастью, обошлось без пострадавших. В четверг в 13 часов 27 минут на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании в СНТ "Красный садовод".
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