Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко прибыл с рабочим визитом на Кубу, где он примет участие в 22-м заседании Межправительственной российско-кубинской комиссии в Гаване, сопредседателем которой является.
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