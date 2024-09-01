В Республике Татарстан бывший начальник исправительной колонии и его подчиненный предстанут перед судом по обвинению в должностных преступлениях

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан завершено расследование уголовных дел в отношении бывшего начальника ФКУ «Колония-поселение № 18 УФСИН России по РТ и бывшего начальника производственного отдела центра трудовой адаптации осужденных вышеназванного учреждения, обвиняемых в зависимости от роли каждого, в совершении преступлений, предусмотренных ч.