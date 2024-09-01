+Новости
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

+Новости

3 подписчика

В Республике Татарстан бывший начальник исправительной колонии и его подчиненный предстанут перед судом по обвинению в должностных преступлениях

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан завершено расследование уголовных дел в отношении бывшего начальника ФКУ «Колония-поселение № 18 УФСИН России по РТ и бывшего начальника производственного отдела центра трудовой адаптации осужденных вышеназванного учреждения, обвиняемых в зависимости от роли каждого, в совершении преступлений, предусмотренных ч.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх