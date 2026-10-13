Василий Апасов: Зеленский требует от Трампа 60 дней тишины перед любыми выборами

Почему Трамп сначала договорился о дизеле с Путиным, а уже потом вспомнил про интересы Киева? Как Зеленский мог не заметить поставки российского топлива в США ещё в конце сентября? Зачем Трампу понадобилось публично предлагать сменить президента Украины в разгар переговоров? И кто в итоге определит условия завершения конфликта — Вашингтон, Москва или всё-таки Киев? За Читать далее: https://govorit.
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