Дачникам объяснили главные требования при подготовке дома на участке к сезону

Дачникам следует серьезно подойти к подготовке дома на участке перед началом нового сезона. Прежде всего нужно проверить вентиляцию и подвал, рекомендовал директор департамента недвижимости федпроекта «Цифровые СНТ» Федор Мезенцев.
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