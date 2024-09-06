Без чего можно остаться: доживших до 70 лет пенсионеров, поджидают сюрпризы уже в сентябре Ольга БезродняяПенсионеров старше 70 лет ожидают нововведения, которые могут существенно изменить их повседневную жизнь.
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