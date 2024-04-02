Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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Сидящая с детьми жена раздражена, что муж проводит 50 минут в ванной после работы

Сидящая с детьми жена раздражена, что муж проводит 50 минут в ванной после работы

Быть сидящей дома мамой маленьких детей — это, безусловно, работа на полный рабочий день. Но когда ваш партнер также работает полный рабочий день вне дома, может быть сложно договориться о том, как следует проводить часы после работы, чтобы оба могли отдохнуть.

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