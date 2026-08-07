Воспитанник Галицкого бьет рекорды, не покидая РПЛ: Агкацев уже сильнее топ-вратарей мира в отбитии пенальти

Феномен.В последние годы «Краснодар» стал главной кузницей вратарей в России. Сначала в местной академии воспитали Матвея Сафонова, выигравшего ЛЧ с «ПСЖ», а затем Станислава Агкацева — возможно, лучшего вратаря РПЛ на данный момент.