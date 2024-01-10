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Фото из роддома: семья Навки год скрывала новость о рождении мальчика

Фото из роддома: семья Навки год скрывала новость о рождении мальчика

Сестра Татьяны поделилась неожиданной новостью. Татьяна Навка с мамой Раисой Анатольевной, сестрой Натальей, племянницей и дочкой Надей Социальные сетиКак оказалось, Татьяна Навка ещё в январе 2023 года отметила с близкими особенное событие, связанное с появлением в семье новорожденного.

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Комментарии
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АР
Анна Романова
Кому интересна эта хохлушка, да еще ее сестра, пусть чешут в свою хохляндию
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19 час.

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