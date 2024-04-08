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В Самаре ищут подрядчика для сноса трех зданий около противотуберкулезного диспансера

В Самаре ищут подрядчика для сноса трех зданий около противотуберкулезного диспансера

Под снос пойдут три склада, расположенных рядом с детским отделением ГБУЗ "СОКПТД им. Постникова".Соотвествующий тендер на выполнение демонтажных работ (сносу) объекта капитального строительства, расположенного по адресу: 9-я просека, вторая линия, 1 для нужд Государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Самарского областного клинического противотуберкулезного диспансера имени Н.

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