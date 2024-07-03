"Мы до сих пор не можем понять, куда все эти деньги исчезли": гаражная распродажа генералов, Белоусов вызывает подмогу

Если РАССЛЕДОВАНИЕ ЗАТОРМОЗИТЬ, то Ваше направление -- БЕЗУПРЕЧНО!!! Для СКОРОГО ПРИНЯТИЯ мере, вполне ДОСТАТОЧНО сравнить НАЛИЧНОЕ ИМУЩЕСТВО, ДЕНСРЕДСТВА с зряплатой КАЗНОКРАДА!!! Это ОЧЕНЬ БЫСТРОЙ путь до НАР!!! И он не отменяет Ваш подход!!!💯💯💯💪💪💪

Lora Некрасова

А в Китае взяточников такого масштаба просто ставят к стенке. Но у нас смертную казнь восстановить ни-з-зя! Потому что это бо-бо. У нас и террористов к стенке поставить тоже ни-з-зя, потому что им тоже будет бо-бо. А у нас демократия и человеколюбие. Будем этих скотов кормить, поить, одевать, обогревать, охранять всю их оставшуюся жизнь. Здоровье у них отменное, проживут долго.🤩😱👩‍🎨