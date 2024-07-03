Avia.pro - СМИ Генералы, не моргнув глазом, распродали все. Да-да, те самые суровые мужчины в погонах, от которых веет героизмом и доблестью, устроили гаражную распродажу.
"Мы до сих пор не можем понять, куда все эти деньги исчезли": гаражная распродажа генералов, Белоусов вызывает подмогу
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Патриот Сусанин
На фронте они СБЕГУТ к своим дворцам, яхтам, забугорным счетам!!! Будет СПРАВЕДЛИВО, если ПУБЛИЧНЫЕ -- РАСТРЕЛЫ, ВИСИЛИЦЫ!!! В противно случае они ВЫСКЛЬЗНУТ по УДО, как обычно!!!💯💯💯💪💪💪
Ответить
2 час.
ПС
Патриот Сусанин
Если РАССЛЕДОВАНИЕ ЗАТОРМОЗИТЬ, то Ваше направление -- БЕЗУПРЕЧНО!!! Для СКОРОГО ПРИНЯТИЯ мере, вполне ДОСТАТОЧНО сравнить НАЛИЧНОЕ ИМУЩЕСТВО, ДЕНСРЕДСТВА с зряплатой КАЗНОКРАДА!!! Это ОЧЕНЬ БЫСТРОЙ путь до НАР!!! И он не отменяет Ваш подход!!!💯💯💯💪💪💪
Ответить
2 час.
Lora Некрасова
А в Китае взяточников такого масштаба просто ставят к стенке. Но у нас смертную казнь восстановить ни-з-зя! Потому что это бо-бо. У нас и террористов к стенке поставить тоже ни-з-зя, потому что им тоже будет бо-бо. А у нас демократия и человеколюбие. Будем этих скотов кормить, поить, одевать, обогревать, охранять всю их оставшуюся жизнь. Здоровье у них отменное, проживут долго.🤩😱👩🎨
Ответить
2 час.
Свежие комментарии